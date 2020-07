F1, GP Stiria 2020. Lando Norris ha problemi fisici, correrà sotto cura: “Non è la schiena, soffro quando freno”

Lando Norris sta accusando dei problemi fisici e correrà il GP di Stiria 2020 in condizioni precarie. L’alfiere della McLaren, terzo settimana scorsa nel GP d’Austria disputato sempre sul circuito di Zeltweg, scatterà dalla nona piazzola ma non sta attraversando un buon momento. Il britannico non ha però voluto scoprirsi più di tanto: “Non ho intenzione di dire di cosa si tratta. Non è tanto la schiena, ma qualcosa dentro di me e che si manifesta quando freno o quando curvo, quando la forza G agisce e mi provoca dolore. Abbiamo cercato di scoprire di cosa si tratta, oggi va meglio perché mi hanno medicato ma la gara sarà una grande sfida“.

Foto: Lapresse