F1, GP Stiria 2020: cancellate le FP3, troppa pioggia. Si spera nelle qualifiche

Niente da fare, la F1 alza bandiera bianca, almeno per le FP3 del GP di Stiria 2020, secondo round del Mondiale. Il previsto acquazzone si è abbattuto puntualmente nella mattinata in Stiria e dunque la Direzione Gara del Red Bull Ring è stata prima costretta a interrompere gara-1 della F3 e a cancellare poi le libere 3.

Le previsioni meteo mettono in pericolo anche le qualifiche di questo pomeriggio, che dovrebbero scattare alle ore 15:00 con la Q1. Se le prove ufficiali dovessero essere annullate, saranno svolte domattina così come ha affermato il direttore di gara della F1, Michael Masi. Qualora invece Giove Pluvio dovesse rendere impraticabile la pista anche domani mattina, allora la griglia di partenza sarà delineata dalla classifica finale delle PL2 andate in scena ieri pomeriggio. In quest’ultimo caso Max Verstappen partirebbe dalla pole-position a precedere il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) e il messicano Sergio Perez (Racing Point). Lewis Hamilton si troverebbe in sesta piazza, mentre le due Ferrari sarebbero molto arretrate: Charles Leclerc partirebbe dalla nona casella, mentre Sebastian Vettel dalla 16ma.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse