F1, GP Austria 2020: rischio sub-judice? La Red Bull potrebbe ricorrere in appello per il DAS

Il GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020, potrebbe finire sub-judice. Il motivo? La Red Bull ha presentato reclamo contro il DAS utilizzato dalla Mercedes, la FIA ha dichiarato che il dispositivo è legale e può essere regolarmente impiegato durante questa stagione ma la scuderia austriaca potrebbe ricorrere in appello. In questo caso, il verdetto della gara di domani rimarrebbe congelato in attesa di una nuova pronuncia da parte dell’organo che si occupa dei regolamenti tecnici.

La Red Bull ritiene che questo sistema sia illegale perché viola due articoli del regolamento, nella tarda serata di ieri c’è stata un’agitata riunione e alla fine ha prevalso la linea della Mercedes. Oggi pomeriggio andranno in scena le qualifiche a Zeltweg, domani (ore 15.10) andrà in scena la prima gara della stagione, con la speranza che il verdetto sia definitivo quando verrà sventolata la bandiera a scacchi e non ci sia una lunga coda per avere l’esito ufficiale dell’evento.

Foto: Lapresse