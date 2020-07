F1, GP Austria 2020: la FIA donerà un milione di euro a ‘We Race as One’ per una cultura più inclusiva

La Federazione Internazionale dell’automobile sposa al 100% la causa di una cultura inclusiva e ha deciso di donare un milione di euro alla nuova fondazione ‘We Race as One’, avente tra i suo obiettivi un coinvolgimento diversificato del Circus della F1, avvicinando soggetti di diverse etnie in ruoli tecnici, commerciali e aziendali. Come rivela l’Ansa, lo scopo è quello di eliminare qualunque forma di discriminazione legata ad aspetti agonistici e non.

Il presidente della FIA Jean Todt ha sottolineato: “Abbiamo fatto un primo passo e ne arriveranno altri. Dovremmo combattere qualsiasi forma di discriminazione in particolare a causa del colore della pelle, della religione, dell’origine etnica o sociale“, le parole del dirigente francese, a cui si è associato il CEO di Liberty Media Chase Carey: “Siamo lieti che la FIA abbia fatto questa donazione molto generosa di un milione di euro alla fondazione che abbiamo annunciato il mese scorso. È un passo importante verso il nostro obiettivo di supportare le opportunità educative e occupazionali chiave per i gruppi sottorappresentati“.

Un annuncio che arriva poco prima del via del GP d’Austria (ore 15.10), primo round del Mondiale 2020 di F1, che non dovrebbe essere preceduto però da alcuna manifestazione a sostegno del movimento antirazzista Black Live Matter (“mettersi in ginocchio”) perché cinque piloti sarebbero contrari. Non resta che attendere.

Foto: Konstantin Egorychev / Shutterstock.com