F1 in tv, orari TV8 e Sky: programma GP Austria 2020, diretta, differita

Oggi è il gran giorno! A Zeltweg scatterà ufficialmente il Mondiale di F1. Otto mesi dopo l’ultimo GP, i motori torneranno a ruggire nel Gran Premio d’Austria 2020.

La prima gara della stagione prenderà il via alle ore 15.10. Come seguire in tv e streaming lo spettacolo del primo appuntamento stagionale?

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP D’AUSTRIA 2020 DI F1 DALLE 15.10 (DOMENICA 5 LUGLIO)

Loading...

Loading...

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà il Gran Premio d’Austria in differita a partire dalle ore 18.00.

STREAMING – Il Gran Premio d’Austria potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky).

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta del Gran Premio.

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO



GARA GP AUSTRIA F1 2020

Domenica 5 luglio, ore 15.10 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Domenica 5 luglio, ore 18.00 – Differita su TV8 (8 Digitale Terrestre o 121 Sky)

REPLICHE

Sky Sport F1 (207 Sky) proporrà a più riprese la sintesi della gara ai seguenti orari:

Domenica 5 luglio, ore 18.00, ore 20.00, ore 22.30

Lunedì 6 luglio, ore 1.00, ore 2.55, ore 6.00, ore 8.55, ore 12.00, ore 14.30, ore 18.45, ore 22.40

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse