F1, Max Verstappen cerca il colpaccio dalla prima fila. Partenza e passo Red Bull le chiavi

Ci ha provato davvero fino all’ultimo Max Verstappen a conquistare la pole position per il GP di Stiria 2020, ma quest’oggi Lewis Hamilton era semplicemente imbattibile in condizioni di pista bagnata al volante della Mercedes. L’olandese della Red Bull, secondo classificato in qualifica a 1.216 di ritardo dal 6 volte campione del mondo, si è comunque guadagnato un’ottima posizione di partenza in vista della gara di domani, che si disputerà al 100% sull’asciutto. Il 22enne nativo di Hasselt vuole assolutamente riscattarsi dopo il bruciante k.o. maturato nel primo round stagionale a causa di problemi di affidabilità, perciò l’obiettivo sarà quello di giocarsi la vittoria con le Frecce Nere (ex Frecce d’Argento) per non perdere ulteriore terreno in classifica generale.

“Mad Max” non è certamente favorito alla luce della superiorità tecnica Mercedes, ma sul passo gara il gap non sembra essere poi così elevato nei confronti di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Red Bull può esaltarsi sulla lunga distanza grazie ad una gestione ottimale degli pneumatici, anche se nella giornata di domenica sono previste temperature abbastanza fresche che dovrebbero rendere molto semplice l’attuazione di una strategia ad una sola sosta da parte di tutti i team (avendo inoltre la possibilità di scegliere liberamente la mescola per il primo stint). Verstappen avrà presumibilmente solo un paio di occasioni per passare Hamilton e di conseguenza giocarsi il successo: la prima (e la più concreta) sarà in partenza, sfruttando magari tutta la scia sul lungo dritto in salita che porta al tornantino, mentre la seconda potrebbe presentarsi nel momento della sosta ai box.

Loading...

Loading...

Da capire però il vero potenziale delle W11 in gara contro un avversario temibile come l’olandese, che costringerà Hamilton e Bottas a spingere davvero forte rischiando magari qualcosa dal punto di vista dell’affidabilità. Il figlio di Jos sarà quasi certamente molto aggressivo nel caso in cui dovesse avere anche solo una minima chance di attaccare il pole-man inglese, perché al momento la sua Red Bull non gli può consentire di sorpassare in pista le Mercedes a parità di strategia nell’ambito di una corsa normale (priva dunque di numerose Safety Car). Nel Gran Premio d’Austria, tappa inaugurale del campionato andata in scena la scorsa domenica sempre a Spielberg, Verstappen si è dovuto fermare dopo una dozzina di tornate a causa di un problema tecnico ed ha quindi messo a referto uno zero pesantissimo in ottica iridata. Le sue speranze mondiali passano anche dalla gara di domani, in cui deve cominciare a marcare punti importanti mettendo un minimo di pressione alla squadra da battere.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse