Equitazione, Alberto Zorzi nono nel CSI5* di St.Tropez-Grimaud

Lentamente riparte anche l’equitazione: nel secondo GP Internazionale dopo il lockdown con atleti azzurri al via, il CSI5* di St.Tropez-Grimaud in Francia, su un percorso con ostacoli da 1.55 metri, il caporal maggiore Alberto Zorzi su Cinsey ha centrato il nono posto al jump-off con quattro penalità in 41″54.

A centrare il primo posto è stato lo svizzero Steve Guerdat, che su Victorio des Frotards ha chiuso il barrage in 37″73. Altri risultati degli azzurri in Francia: sabato il 1° aviere Lorenzo De Luca ha vinto il Piccolo Gran Premio su Amarit d’Amour, mentre Alberto Zorzi si è classificato quarto su Vauban du Trio in una categoria a tempo da 150, infine venerdì nel CSI2* è giunto secondo l’appuntato Emanuele Gaudiano su Nikolaj de Music.

In Belgio ieri, nel Gran Premio del CSI2* di Lier, l’aviere Giampiero Garofalo su Ezra Van W è giunto quinto con un doppio percorso netto con un crono, nel barrage, di 42″60, mentre il successo è andato al neerlandese Daan van Geel su Djam con il tempo, al jump-off, di 40″14.

Foto: Claudio Bosco LPS