Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Un pensierino al Mondiale lo faccio. Giro d’Italia appuntamento più importante dell’anno”

Un 2020 rivoluzionato dalla pandemia, ma Vincenzo Nibali vuol puntare comunque in grande. Il siciliano, giunto ormai alle 35 primavere, non ha nulla da perdere (visto un palmares stratosferico), ma ha ancora voglia di conquistare successi e dare spettacolo. Un doppio obiettivo per il capitano della Trek-Segafredo: prima il Mondiale di Aigle-Martigny, poi il Giro d’Italia.

Lo Squalo è intervenuto ieri alla trasmissione di Rai Sport Radiocorsa: “Sono due belle emozioni, ma diverse fra loro. La maglia rosa ho già avuto il piacere di indossarla e vincerla, portandola al traguardo. È una emozione unica, ma penso che vincere una gara singola come il Mondiale, come lo è stato per le grandi classiche come la Sanremo, è una esplosione di emozioni veramente ineguagliabile, vincere una gara così importante è qualcosa di incredibile. Significa realizzare un sogno. Personalmente, ho realizzato due volte quello della Maglia Rosa, ma non ho mai realizzato quello del Mondiale. Se dovessi scegliere, quasi quasi un pensierino all’arcobaleno ce lo faccio“.

Sulla programmazione: “Ho scelto di optare per un calendario a crescita graduale e non andare al Tour che chiedeva di essere subito pronto. Lì dovevi anticipare tutta la preparazione adesso ed essere più potente del previsto. Poi, dopo il Tour non sai se esci più stanco o no, anche perché non avendo corso prima l’incognita rimane. Arrivi che stai bene nei primi dieci giorni, poi magari hai un calo. Oppure hai una crescita graduale, ma non avendo corso prima è tutto diverso, tutto è un po’ più difficile. Io sono abituato a fare sempre un certo tipo di avvicinamento verso la corsa e lo stesso equivale per me in questa ripartenza”.

Foto: Comunicato Trek-Segafredo