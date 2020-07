Tour de France 2020, Knaven su Chris Froome: “Il trasferimento non cambia il suo ruolo alla Grande Boucle”

Una separazione annunciata da mesi, con l’ufficialità che è arrivata da un paio di giorni: Chris Froome saluta il Team INEOS (ex Sky) dopo dieci stagioni e si trasferirà nel 2021 alla Israel Start-Up. Nel frattempo però c’è da correre in questo 2020: l’obiettivo principale resta il Tour de France, già portato a casa in quattro occasioni. Da capire quale sarà il ruolo nello squadrone britannico del kenyano bianco, con compagni del calibro di Egan Bernal e Geraint Thomas.

Il direttore sportivo Servais Knaven ha espresso la propria opinione a Nu.nl: “Durante il Tour ci saranno tanti interrogativi sul fatto che l’addio di Chris possa condizionare il suo status all’interno del team. Ma non vedo nessun motivo perché la sua posizione debba cambiare ora. Vogliamo vincere il Tour e se Chris sarà il migliore, allora lo vincerà. Il fatto che al termine della stagione ci lascerà non fa alcuna differenza”.

Foto: Lapresse