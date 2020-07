Ciclismo, gare di gruppo dal 14 luglio in Italia? Attesa per il DPCM. Assegnati alcuni campionati italiani

Il 14 luglio potrebbero ripartire le gare ciclistiche di gruppo in Italia. Il DPCM atteso tra quattro giorni potrebbe finalmente dare il via libera a questa tipologia di eventi sportivi nel nostro Paese dopo il lungo stop forzato dovuto alla pandemia. Ne ha parlato anche Renato Di Rocco, Presidente della Federciclismo: Attendiamo una risposta ufficiale dalla CTS e il DPCM del 14 luglio che dovrebbe autorizzare a livello nazionale lo svolgimento delle gare di gruppo. L’attenzione di molti è soprattutto sul calendario professionistico ma la Federazione ha a cuore l’attività a tutti livelli e categorie, che sta ripartendo nelle discipline individuali con una grande risposta da parte del movimento. Ci auguriamo che l’annunciato DPCM del 14 luglio possa fare chiarezza, ma questa indecisione non danneggia solo noi, è un problema che coinvolge tutto il mondo dello sport”.

Sono stati assegnati alcuni campionati italiani: l’inseguimento individuale avrà luogo a Forlì il 24-25 luglio, quello di ciclocross a Lecce in data da definire, cronometro individuale femminile il 21 agosto a Sandrigo. Via libera al progetto Extra Giro della Nuova Ciclistica Placci ASD s.r.l. che prevede lo svolgimento di una serie di manifestazioni sportive all’Autodromo di Imola ed altri circuiti presenti nel territorio dell’Emilia Romagna, con competizioni strada, pista, fuoristrada, da svolgersi dal 17 al 27 luglio 2020.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo