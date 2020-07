Ciclismo, Tiesj Benoot: “Voglio una grande vittoria, al Tour o in una classica. Merito la convocazione al Mondiale”

È uno dei corridori più talentuosi in gruppo, con un potenziale ancora tutto da esprimere. A 26 anni Tiesj Benoot sta cercando il definitivo salto di qualità: dopo sei stagioni alla Lotto Soudal il passaggio al Team Sunweb per giocarsi le proprie carte da capitano. Alla Parigi-Nizza ad inizio stagione ha dato spettacolo, poi il lockdown l’ha frenato.

Ora però è pronto a tornare a vincere: “Quest’anno spero in una grande vittoria, una tappa del Tour o una classica. Lo devo a me stesso dopo la vittoria alle Strade Bianche e il successo di tappa alla Parigi-Nizza. Vorrei anche andare ai mondiali di Martigny, sono uno dei migliori belgi in salita. Penso di meritarmi un posto nella selezione. Con i programmi di allenamento della mia squadra, sono rimasto fisicamente e mentalmente fresco” le sue parole in un’intervista a HLN.

Loading...

Loading...

Sulla situazione post pandemia: “Spero si possa correre di nuovo a fine luglio, ma si potrà continuare poi? È questo il mio dubbio, sulla base degli ultimi rapporti. Il virus non è sparito, potrebbe colpire di nuovo. E cosa faranno quando alcuni casi di coronavirus si presenteranno durante una corsa? In ogni caso uno dei miei motti è che bisogna controllare il controllabile. Non si può fare di più”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse