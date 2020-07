Ciclismo, Michael Storer allontanato dal ritiro della Sunweb per aver violato le norme anti-Covid

Michael Storer, corridore australiano classe 1997 che milita nel team Sunweb, è stato mandato via dal ritiro della sua squadra, che si sta svolgendo a Kuhtai, in Austria, per aver violato le norme anti-Covid che erano state stabilite dal sodalizio. Secondo quanto riporta Wielerflits.nl, il giovane si sarebbe allontanato dall’hotel in cui alloggia coi compagni per andare a fare un po’ di shopping.

La Sunweb ha studiato nei minimi dettagli il modo per rendere questo ritiro più sicuro. Nell’hotel che ospita il sodalizio sono presenti solo i membri della squadra e lo staff dell’albergo, inoltre gli stessi corridori sono divisi in tre bolle, ciascuna con i suoi allenatori, medici, meccanici e massaggiatori al seguito, e ognuna di esse non può entrare in contatto con le altre due. Oltretutto, è severamente vietato, per gli atleti, avere contatti con il mondo esterno.



Lo stesso team, ad ogni modo, ci ha tenuto a precisare che l’allontanamento di Storer non è una misura punitiva, bensì una decisione volta a salvaguardare la salute degli altri atleti presenti al ritiro. Non dovrebbero, dunque, esserci altri risvolti per il corridore australiano, il quale, verosimilmente, sarà al via delle gare che inizieranno il mese prossimo in maglia Sunweb.



