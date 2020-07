Ciclismo, McLaren medita di lasciare il mondo delle due ruote

Entrata quest’anno nel ciclismo come co-sponsor della Bahrain, la McLaren medita già la sua uscita dal mondo delle due ruote. La crisi economica dovuta alla pandemia ha colpito pesantemente il marchio britannico che ora naviga in acque decisamente agitate. L’obiettivo principale di McLaren è quello di riuscire a salvaguardare il loro progetto in F1, senza dover fare alcuna rinuncia su quel versante, stante quanto riporta Cyclingnews, e, dunque, nel caso fosse necessario sarà la neonata esperienza nel mondo delle due ruote ad essere sacrificata.

Il principe Nasser bin Hamad Al Khalifa ha garantito l’esistenza del sodalizio anche nel 2021, ma è già alla ricerca di un secondo sponsor per supportare i non indifferenti costi che richiede il ciclismo a chi vuole investire nelle due ruote. Ad aprile, tra l’altro, il team si era visto costretto a tagliare del 70% lo stipendio dei suoi tesserati. Inoltre, i salari degli atleti a fine anno pare che non corrisponderanno all’ammontare pattuito al momento della firma del contratto, ma solo al 75% di esso.



Foto: Lapresse