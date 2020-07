Ciclismo, Michael Matthews sorpreso per essere stato escluso dalla formazione per il Tour de France 2020

Secondo quanto scritto da CyclingNews.com, Michael Matthews è sorpreso per essere stato escluso dalla formazione della Sunweb per il Tour de France: per la prima volta in cinque anni il 29enne australiano dovrà perciò rinunciare al GT transalpino per concentrarsi sul Giro d’Italia.

La Sunweb ha infatti annunciato le formazioni per le principali corse del 2020, scegliendo Matthews per la Milano-Sanremo l’8 agosto e per il Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre. Ovviamente l’australiano non è stato incluso nel gruppo che correrà il Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre e le Classiche ad ottobre, in concomitanza col Giro.

Così Matthews a CyclingNews.com: “Sono andato dal team e ho detto che mi sarebbe piaciuto attenermi al programma che avevo stilato all’inizio dell’anno, che prevedeva il Tour e le Classiche ma hanno scelto per me il Giro, la Sanremo ed Il Lombardia. Adoro il Giro. Manca dal mio programma dal 2015 ormai. Ho dei ricordi incredibili della gara, ovviamente, quindi sono entusiasta“.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Valerio Origo