Ciclismo, Max Sciandri: “Marc Soler può arrivare tra i primi cinque al Giro d’Italia 2020”

“Marc Soler può essere la grande sorpresa del Giro d’Italia. Ha le qualità per arrivare tra i primi cinque“. Non ha dubbi Maximilian Sciandri, direttore sportivo della Movistar, il quale, intervistato dalla Gazzetta, pronostica un risultato importante alla prossima Corsa Rosa di colui che sarà il leader del sodalizio spagnolo sulle strade italiane. “In passato ha dovuto lavorare per altri corridori” prosegue Sciandri “Ma ha tutto per fare bene, si difende egregiamente sia in salita che a cronometro“.

Soler, catalano classe 1993, è ormai prossimo al suo 27esimo compleanno e per lui è arrivato il momento di poter dimostrare di essere un uomo capace di competere coi migliori nei grandi giri. Nelle brevi corse a tappe se l’è sempre cavata egregiamente sin da quando era ragazzo. Nel 2015 ha vinto il Tour de l’Avenir, il fratellino minore del Tour de France, dedicato agli U23. Tra i professionisti, invece, il trionfo più importante l’ha colto nel marzo del 2018, quando ha conquistato la Parigi-Nizza.

Nei grandi giri, invece, non vanta ancora risultati paragonabili. La prima top-10 è arrivata alla Vuelta dell’anno scorso, nella quale si è piazzato nono a 22’27” dal vincitore Primoz Roglic e a oltre dieci primi anche dall’ottavo, il norvegese Carl Fredrik Hagen. In quella gara, però, doveva lavorare per i capitani Valverde e Quintana. Al prossimo Giro d’Italia, invece, sarà il leader unico della squadra e potrà, dunque, mostrare qual è il suo reale valore nelle corse a tappe di tre settimane.



