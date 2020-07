Ciclismo, si torna a correre in Italia: Crono Challenge l’11 luglio, prima gara post-pandemia

Finalmente si torna a correre anche in Italia! Dopo oltre quattro mesi di lockdown a causa della pandemia. La prima corsa ad andare in scena sarà la Ciclismoweb Crono Challenge, in programma sabato 11 luglio a Roveredo di Guà (in provincia di Verona). Si tratta di una prova contro il tempo di 25 km, al via ci saranno sia gli uomini (con categorie elite e under 23) e le donne. L’importanza agonistica dell’evento non sarà elevata ma la manifestazione ha un’immensa rilevanza simbolica perché finalmente si potrà pedalare uno contro l’altro dopo un periodo così lungo. Tra l’altro questa cronometro fungerà anche da riferimento per squadre e organizzatori in vista del prossimo futuro.

Partenze ovviamente individuali e scaglionate, il via libera alle corse di gruppo dovrebbe arrivare il prossimo 14 luglio con il nuovo DPCM. Tra le formazioni attese al via ci sono la Casillo Petroli Hopplà, la Colpack Ballan, la Zalf Euromobil Fior mentre tra le donne spicca la V02 Team Pink. Ricordiamo che il World Tour ripartirà sabato 1° agosto con le Strade Bianche, classica di un giorno in terra toscana.

Foto: Valerio Origo