Ciclismo, la Sunweb annuncia le formazioni per Giro e Tour. Matthews e Kelderman capitani alla Corsa Rosa

Il Team Sunweb, tramite il suo sito ufficiale, ha annunciato le sue selezioni per Giro d’Italia e Tour de France. Il sodalizio che fu di Tom Dumoulin, in controtendenza con gran parte degli altri team World Tour, porterà sulle strade nostrane una formazione altamente competitiva. Capitani saranno Wilco Kelderman, già settimo nel 2014 e reduce da tre top-10 consecutive alla Vuelta, e un Michael Matthews che, a sorpresa, sarà al via della Corsa Rosa. Il velocista australiano ha già preso parte al Giro nel 2014 e nel 2015 e in ambedue le edizioni ha vinto tappe e ha vestito la maglia rosa. Per la classifica generale, inoltre, la Sunweb si riserva di portare un altro paio di carte interessanti, vale a dire Sam Oomen, già nono nel 2018, e l’australiano Jai Hindley, secondo all’ultimo Giro di Polonia e terzo al Giro d’Italia U23 nel 2017. Completano il gruppo che correrà il Giro: Nico Denz, Chris Hamilton, Casper Pedersen e Martijn Tusveld.



Al Tour de France, invece, il leader della Sunweb sarà quel Tiesj Benoot che aveva iniziato la stagione alla grandissima sfiorando il successo alla Parigi-Nizza. Per quanto concerne le volate, invece, il faro sarà il sorprendente neerlandese Cees Bol. L’elvetico Marc Hirschi, terzo l’anno scorso alla Clasica de San Sebastian e campione del Mondo e d’Europa tra gli U23 nel 2018, avrà probabilmente carta bianca nelle frazioni mosse. Oltre a questo giovane e interessante tridente, la Sunweb schiererà anche il veterano Nicholas Roche, Soren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Jasha Sütterlin e il ciclocrossista Joris Nieuwenhuis.

Non sono ancora stati annunciati, invece, gli otto per la Vuelta. Tuttavia, Wielerflits.nl riporta una preselezione di dodici atleti, composta per lo più da giovanissimi, per il grande giro spagnolo. Tra essi è presente anche Alberto Dainese, velocista azzurro attualmente campione d’Europa U23, il quale potrebbe recitare il ruolo di sprinter di riferimento della Sunweb nell’ultimo Grand Tour dell’annata.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo