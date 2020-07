Ciclismo, la Deceuninck pronta a ripartire: Bennett e Evenepoel i capitani alla Vuelta Burgos

Dopo il dominio della scorsa stagione la Deceuninck-Quick Step si presenta ai nastri di partenza di questa nuova e così particolare stagione con la voglia di migliorare i risultati di un’annata pressochè perfetta, nella quale la corazzata belga ha anche sfiorato un clamoroso successo al Tour de France con il moschettiere francese Julian Alaphilippe.

Nella prima corsa a tappe in programma, la Vuelta Burgos (28 luglio-1 agosto) i fiamminghi si presenteranno al via con un roster che vedrà in corsa João Almeida (POR), Shane Archbold (NZL), Andrea Bagioli (ITA), Sam Bennett (IRL), Remco Evenepoel (BEL), Yves Lampaert (BEL) e Michael Mørkøv (DEN).

Il capitano per il primo appuntamento stagionale sarà molto probabilmente l’irlandese Sam Bennett che si è così espresso ai microfoni delle tv belghe: “È fantastico pensare di tornare alle corse, sembra di nuovo il primo giorno di scuola. Siamo tutti ansiosi di fare di nuovo ciò che amiamo di più: Burgos sarà una bella occasione per mettermi alla prova”.

A fargli da spalla nella competizione iberica vi sarà anche il giovane ed attesissimo Remco Evenepoel, anch’egli molto carico per la nuova stagione: “Cinque mesi senza gare sono tanti, questa situazione è completamente nuova per tutti noi e siamo curiosi di rivivere le sensazioni della corsa e vedere a che punto siamo dopo uno stop così lungo. Sarà importante scoprire come il corpo reagisce a questo primo evento, alle temperature calde e al percorso difficile, ma la motivazione c’è, ne sono sicuro. Ho grandi ricordi dalla Spagna, dato che l’anno scorso è stato qui che ho vinto la mia prima gara di un giorno, la Clasica San Sebastian, e non vedo l’ora di tornarci con il Wolfpack”.

Foto: LaPresse