Ciclismo, Fabio Aru: “Voglio tornare al mio livello. In questi mesi mi sono concentrato sugli allenamenti”

Quella che sta per iniziare sarà una stagione importantissima per la carriera di Fabio Aru. Il ciclista sardo viene da mesi complicati nei quali non è riuscito ad esprimere il proprio talento. E’ fuori di dubbio che da lui l’italia a due ruote si aspettava molto ma il 29enne è sicuro di poter tornare al più presto a competere con i migliori.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Aru ha spiegato che negli ultimi mesi qualcosa dentro di li è cambiato: “Io sono stato il primo ad essere severo con me stesso e amareggiato. Ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. I due mesi dopo l’ennesima delusione dell’ultima Vuelta sono stati i peggiori. Momenti brutti brutti. Poi, la svolta. Ho fatto un reset’mentale. Sono ripartito“.

Tre anni senza successi sono duri da superare ma il sardo è sicuro che ben presto la vittoria arriverà: “Tre anni senza vittorie sono tanti, cercare scuse non è da me ma non ho combinato niente. Sono stato a un livello che non mi appartiene. Per tanti corridori arrivare nei primi 15 a un Tour de France sarebbe un ottimo risultato. Per me non lo è stato. Se c’è una cosa che non mi possono dire è che non sia professionale. Se non avessi dimostrato quanto valevo, non sarei mai arrivato a certi livelli, di risultati ma anche economici. Bisogna essere obiettivi: nessuno mi ha regalato niente. Poi, obiettivo lo sono pure io: non ho reso“.

In chiusura della sua intervista, Fabio Aru volge con positività uno sguardo al futuro: “In questi mesi non ho pensato troppo, mi sono concentrato sulla bici, sugli allenamenti, sul programma. Mi sento calmo, tranquillo. Ci sono stati anche tanti errori miei e non solo miei. Un mix di cose. Ma ora ciò che voglio è solo essere al mio livello, quello che ho già dimostrato“.

Foto: Marta Magni – MEF