Ciclismo, svelato il percorso del Giro di Polonia 2020. Sarà la prima corsa a tappe WorldTour post Covid-19

La 77ma edizione del Giro di Polonia si svolgerà dal 5 al 9 agosto, e sarà la prima corsa a tappe del circuito World Tour, dopo la ripartenza post pandemia da Covid-19. La gara consisterà in cinque giorni di corsa, per un totale di 891,3 km adatti a tutti i tipi di corridori. Ci saranno due frazioni per scalatori puri, una dedicata agli specialisti delle Classiche, mentre i velocisti saranno sicuramente in grado di prendersi il centro della scena in due occasioni.

La partenza del Giro di Polonia 2020 avverrà dallo stadio Slaski di Chorzów, mentre terminerà, cinque giorni dopo, a Cracovia. Solitamente questa breve corsa a tappe si disputava in sette tappe, ma quest’anno si è deciso di ridurla per consentire la presenza di tutti gli altri eventi previsti nell’insolito calendario ciclistico 2020, ma senza trascurare le caratteristiche richieste per una gara del World Tour.

“Sono fiducioso perché la nostra organizzazione ha fatto uno sforzo enorme per adattarsi alle regole dettate da questa inaspettata situazione mondiale. In questo caso ci rendiamo conto di come la bicicletta e lo sport in generale siano una disciplina che ci insegna a cogliere gli aspetti positivi di ogni evento e continuare a sollevare gli spiriti offrendo emozioni indimenticabili a appassionati, squadre e addetti ai lavori – ha spiegato Czeslaw Lang, patron del Giro di Polonia -. Per garantire la sicurezza di tutti, abbiamo dovuto stabilire alcune limitazioni necessarie che influenzeranno sicuramente questa edizione, ma vorremmo essere gli ambasciatori di un messaggio di ripresa, poiché stiamo tutti aspettando che la situazione si stabilizzi. Il Tour de Pologne sarà la prima gara a tappe che si svolgerà dopo il blocco di tutte le competizioni. Sono sicuro che questo sia un valore significativo per l’intero mondo del ciclismo”, conclude. Inoltre, l’edizione numero 77 celebrerà il centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II.

PERCORSO E ALTIMETRIE DEL GIRO DI POLONIA 2020

PRIMA TAPPA: SILESIAN STADIUM – KATOWICE / 195,8 KM

La tappa di apertura coprirà 195,8 km e inizierà dallo stadio Slaski, costruito nel 1956 e recentemente rinnovato. Katowice ospiterà il traguardo oltre ad essere una vecchia città carbonifera, che conserva tracce visibili del suo passato industriale. In questa città, attualmente simbolo di cultura e bellezza con i suoi musei, l’orchestra filarmonica e i suggestivi canali d’acqua che la attraversano, i velocisti si sfideranno fino all’ultimo watt in un circuito di 16,3 km da ripetere tre volte. Il Voivodato di Slesia sarà il partner dell’inizio di questa prima tappa.

SECONDA TAPPA: OPOLE – ZABRZE / 151,5 KM

La seconda tappa prevede 151,5 km e partirà da Opole, un’antica città fortificata attraversata dal fiume Oder e sede di numerosi reperti archeologici, a testimonianza della straordinaria ricchezza artistica della capitale della regione. Sarà sicuramente un’altra frazione in cui i treni delle squadre dei velocisti domineranno gli ultimi chilometri e gli sprinter, insieme agli specialisti delle Classiche, combatteranno per tagliare per primi il traguardo leggermente in salita. La tappa terminerà nella città di Zabrze, un importante centro di produzione.

TERZA TAPPA: WADOWICE – BIELSKO-BIAŁA / 203,1 KM

La terza tappa sarà molto importante per tutto il mondo e sicuramente per i polacchi. I 203,5 km costituiranno una giornata perfetta per gli scalatori che partiranno da Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II. Karol Wojtyla è stato non solo il primo e unico papa polacco, ma anche una figura cruciale tra il ventesimo secolo e il nuovo millennio. Wadowice ora ospita un museo sulla sua storia e vanta anche innumerevoli bellezze paesaggistiche. Il traguardo della tappa si trova a Bielsko-Biala, in Slaskie, una rinomata località turistica circondata da vaste foreste e laghi meravigliosi. La gara sarà piuttosto impegnativa e la salita finale metterà probabilmente a dura prova la determinazione e l’idoneità fisica dei ciclisti. Il Voivodato di Slesia sarà il partner del traguardo del palcoscenico.

QUARTA TAPPA: BUKOVINA RESORT – BUKOWINA TATRZAŃSKA / 173 KM

Bukovina è una destinazione inevitabile del Tour de Pologne da alcuni anni. La penultima delle cinque tappe in programma presenta incantevoli ambienti naturali dove le montagne intorno al BUKOVINA Resort e alla Bukowina Tatrzanska faranno da sfondo perfetto per un finale senza dubbio divertente. Sciana HARNAS e Sciana BUKOVINA saranno sicuramente le maggiori insidie della giornata. La tappa, di quasi 153 km, consiste in tre giri di 48,5 km ciascuno e in un estenuante finale in salita che proclamerà il vincitore.

QUINTA TAPPA: ZAKOPANE – CRACOVIA / 188 KM

Domenica 9 agosto, la 77a edizione del Tour de Pologne si concluderà a Cracovia, il principale centro culturale, artistico e universitario della Polonia, dopo aver percorso 188 km di tappa con una prima salita di prima categoria, e due di seconda categoria. Il gruppo si schiererà al via da Zakopane, a 750-1000 metri sul livello del mare, un importante centro per l’alpinismo e gli sport invernali del paese. Una volta a Cracovia, i corridori dovranno affrontare tre giri di 4 km ciascuno, prima di proclamare il vincitore della prima gara a tappe del nuovo calendario UCI 2020.

