Ciclismo, brutta caduta per Mirco Maestri in discesa dal Gavia. Scapola destra fratturata

Si è concluso nella maniera peggiore il training camp a Livigno di Mirco Maestri. Il ventottenne emiliano, portacolori della Bardiani-CSF-Faizanè, durante una discesa affrontata in galleria sul Passo del Gavia, è rimasto vittima di una brutta caduta che gli ha causato la frattura della scapola destra. Mirco ha duramente impattato contro il muro alla sua destra, cadendo quindi a terra, prima di esser trasportato in ospedale.

L’atleta, a seguito di radiografie e tac, ha riportato fratture plurime alla scapola destra, in particolare del bordo superiore della scapola con un distacco della coracoide. Ora immobilizzato con un tutore di bloccaggio, Maestri sta rientrando presso la propria abitazione per sottoporsi a consulto chirurgico per una ottimale ripresa. Queste sono state le prime parole del corridore di Guastalla, come riportato dal comunicato stampa del team: “Un brutto colpo in una stagione già sfortunata e particolare per tutti. Ma sono un osso duro, non ho mai mollato e non lo farò certo ora. In questo momento penso a recuperare.”

Ricordiamo che in questi giorni la Bardiani si è radunata in Valtellina per un training camp in vista della ripresa stagionale di agosto, suddividendosi in due gruppi di allenamento per evitare un eccessivo assembramento tra atleti e staff.

Foto: strenghtofframeITA / Shutterstock.com