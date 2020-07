Chi gioca il prossimo turno di Serie A? Orari partite, tv, programma 14-16 luglio

La trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020 di calcio si terrà tra martedì 14 e giovedì 16 luglio, in quella che di solito è l’epoca dei primissimi vagiti delle stagioni, ma che, in questa situazione provocata dalla pandemia di coronavirus, diventa fase del tutto agonistica.

Si comincerà con Atalanta-Brescia, un match tra squadre che arrivano da due territori particolarmente colpiti dal Covid-19 e che assume parecchi significati ben al di là del calcio stesso. Il mercoledì, invece, è occupato da tanti incontri di buon livello, anche se nessuno di essi si può fregiare del titolo di vero e proprio big match. La Juventus va a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, la Lazio cerca di uscire dal periodo no in terra friulana contro l’Udinese. L’Inter, che con l’Atalanta rincorre i biancocelesti, è impegnata in quel di Ferrara contro la Spal. Sugli altri campi, Milan e Roma ricevono le due gialloblu, Roma e Verona, il Napoli va a Bologna, Lecce-Fiorentina vale punti importanti e Torino-Genoa anche in chiave salvezza.

La 33a giornata di Serie A 2019-2020 sarà giocata da martedì 14 a giovedì 16 luglio. Sarà possibile seguirla, per sette incontri su dieci, su Sky Sport, mentre tre altre partite saranno visibili su DAZN, disponibile sul canale 209 di Sky. OA Sport offrirà inoltre un numero di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

33A GIORNATA SERIE A 2019-2020: PROGRAMMA

MARTEDÌ 14 LUGLIO

Ore 21.45 Atalanta-Brescia – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, NOW TV

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

Ore 19.30 Bologna-Napoli – DAZN1, DAZN

Ore 19.30 Milan-Parma – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, NOW TV

15 luglio, ore 19.30 Sampdoria-Cagliari – Sky Sport 253, Sky Go, NOW TV

15 luglio, ore 21.45 Lecce-Fiorentina – DAZN1, DAZN

15 luglio, ore 21.45 Roma-Verona – Sky Sport 253, Sky Go, NOW TV

15 luglio, ore 21.45 Sassuolo-Juventus – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, NOW TV

15 luglio, ore 21.45 Udinese-Lazio – Sky Sport 254, Sky Go, NOW TV

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

Ore 19.30 Torino-Genoa – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, NOW TV

Ore 21.45 SPAL-Inter – DAZN1, DAZN

33A GIORNATA SERIE A 2019-2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport (7 partite), DAZN1 (3 partite)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e NOW TV (7 partite), DAZN (3 partite)

