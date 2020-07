Champions Cup: emergenza Covid, la finale non sarà a Marsiglia

Non si disputeranno a Marsiglia le finali di Champions Cup e Challenge Cup 2020, le massime manifestazioni europee per club di rugby. L’atto finale della Heineken Cup, che è stato spostato da maggio a ottobre, non ha ancora una casa, con l’Epcr che sta ragionando su una sede alternativa, dopo che il prolungarsi dell’emergenza Covid ha reso problematico giocare nel sud della Francia.

“A causa delle molte incertezze create dalla pandemia di COVID-19, è stato deciso che le finali della Heineken Champions Cup e della Challenge Cup 2020 non si terranno a Marsiglia come previsto e le partite si giocheranno in una nuova sede o sedi”, ha dichiarato l’European Professional Club Rugby in una nota. “Con decine di migliaia di fan in arrivo nel sud della Francia, il consiglio di amministrazione dell’EPCR e il comitato organizzatore locale hanno concordato che non vi sono sufficienti garanzie per la salute pubblica per organizzare due partite di alto profilo nello Stade Velodrome, che ha una capienza di 67mila posti”.

“Di conseguenza, l’EPCR sta attualmente lavorando in accordo con i campionati nazionali e le Federazioni per garantire una sede o sedi alternative per le due finali che si giocheranno nel fine settimana del 16-17-18 ottobre e i dettagli saranno resi noti non appena possibile”. Marsiglia, però, non perderà il rugby, visto che è stato deciso di spostare nella città francese le finali di Champions Cup e Challenge Cup del 2021. Di conseguenza, Tottenham – che doveva essere la sede l’anno prossimo – ospiterà le finali nel 2022.

duccio.fumero@oasport.it

