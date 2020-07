Calendario Serie A, chi gioca oggi? Orari 9 luglio, tv, programma, streaming DAZN e Sky

Dopo che già 8 match di questo emozionante trentunesimo turno di Serie A sono volti al termine, il massimo Campionato di calcio italiano si appresta ad assistere oggi alle ultime due sfide di questa giornata: la gara delle 19:30 tra Spal e Udinese e il posticipo delle 21:30 tra il Verona e l’Inter di Antonio Conte, obbligata a rialzarsi dopo la pesante rimonta subita dal Bologna di Sinisa Mihajlovic.

I nerazzurri, nel posticipo che chiuderà questo turno di serie A, non avranno tuttavia strada facile poichè sul loro cammino troveranno un Verona che, dopo l’inaspettatto k.o. di Brescia, avrà disperato bisogno di trovare punti per riacciuffare ll treno Europa che in questi ultimi turni le si sta lentamente sfilando di dosso. Nell’altra sfida in programma, interessante sarà vedere la reazione dei friulani dopo il clamoroso pareggio patito all’ultimo minuto contro il Genoa e lo stato di forma dei ferraresi, guidati da Andrea Petagna e sempre più vicini alla retrocessione nel Campionato cadetto.

Gli incontri di questa serata saranno trasmessi da DAZN e Sky Sport. Verona-Inter (alle 21:45) sarà visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canali 201, 202 e 251 di Sky) mentre Spal-Udinese sarà trasmessa su DAZN e DAZN 1 (canale 209 di Sky).

In streaming si potranno rispettivamente seguire sull’app di DAZN e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dei match.

PROGRAMMA SERIE A (9 LUGLIO):

GIOVEDI 9 LUGLIO

Ore 19.30 Spal-Udinese – diretta su DAZN1 (209) e in streaming su DAZN

Ore 21.45 Verona-Inter – diretta su Sky Sport Uno (201) Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD (251) e in streaming su SkyGo e NowTv

Foto: Lapresse