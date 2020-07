Calendario Mondiale motocross 2020: ufficiali tutte le date. Si riparte il 9 agosto, ben 4 gare in Italia!

Il Mondiale Motocross 2020 ripartirà il 9 agosto dopo una sosta forzata di cinque mesi dovuta alla pandemia. Il campionato era iniziato a febbraio con i primi due appuntamenti dell’annata agonistica, poi lo stop forzato per l’emergenza sanitaria e ora la ripartenza a estate inoltrata. I motori si riaccenderanno il 9 agosto col GP di Lettonia, il circuito di Kegums ospiterà addirittura tre Gran Premi: si correrà infatti in questo impianto anche il 12 agosto e il 16 agosto. Il 6 settembre spazio al GP di Turchia ad Afyonkarahisar, poi due appuntamenti a Faenza col GP d’Italia e il GP di Gran Bretagna (16 e 20 settembre).

Il Bel Paese ospiterà successivamente altri due eventi: il GP di Lombardia a Mantova (4 ottobre) e il GP del Trentino a Pietramurata (1° novembre), intervallati dal GP di Spagna e da ben tre corse in Belgio (tutte a Lommel). L’ultimo GP schedulato è quello in Argentina il 22 novembre ma potrebbero essere recuperati il GP di Russia e quello del Portogallo. Il Motocross delle Nazioni si correrà il 27 settembre a Matterley Basin (Gran Bretagna) e non più in Francia. I Gran Premi si consumeranno in un solo giorno: al mattino prove libere e qualifiche, le gare a partire dalle ore 12.00. Di seguito il calendario del Mondiale Motocross MXGP 2020.

Loading...

Loading...

CALENDARIO MOTOCROSS MXGP 2020: DATE E PROGRAMMA

9 agosto: GP Lettonia (a Kegums)

12 agosto: GP Riga (a Kegums)

16 agosto: GP Kegums (a Kegums)

6 settembre: GP Turchia (ad Afyonkarahisar)

16 settembre: GP Italia (a Faenza)

20 settembre: GP Emilia Romagna (a Faenza)

27 settembre: GP Gran Bretagna (a Winchester)

4 ottobre: GP Lombardia (a Mantova)

11 ottobre: GP Spagna (a Intu Xanadu)

18 ottobre: GP delle Fiandre (a Lommel)

21 ottobre: GP del Limburgo (a Lommel)

25 ottobre: GP Lommel (Lommel)

1° novembre: GP Trentino (a Pietramurata)

22 novembre: GP Argentina (a Neuquen)

Da definire: GP Russia (a Orlyonok)

Da definire: GP Portogallo (ad Agueda)

27 settembre: Motocross delle Nazioni a Matterley Basin (Gran Bretagna)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOCROSS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo