Motocross, Mondiale MXGP 2020: Tony Cairoli si deve accontentare della terza piazza, condizionato dai guai fisici

E’ calato il sipario sulla stagione del Mondiale di Motocross. Un campionato particolare, condizionato inevitabilmente dalla pandemia, che ha costretto gli organizzatori a rivedere il calendario, inserendo tanti trittici su un ristretto numero di tracciati europei al fine di limitare gli spostamenti e di minimizzare i contagi.

In questo percorso lo sloveno Tim Gajser è stato un po’ il mattatore. Con l’uscita di scena dell’olandese Jeffrey Herlings per il grave incidente nel corso delle prove del GP di Faenza, l’alfiere della Honda HRC ha posto il proprio marchio sul Mondiale di MXGP in maniera inequivocabile, conquistando cinque successi nei singoli GP e portandosi a casa ben 15 manche. Numeri importanti per lui e una vittoria iridata pienamente meritata. Niente da fare invece per Tony Cairoli. La chiosa per il siciliano è stata decisamente triste: è arrivato un ritiro in gara-2 a Pietramurata per un contatto alla prima curva con lo svizzero Arnaud Tonus. Per questo motivo, Cairoli ha archiviato la pratica in terza piazza, alle spalle di Gajser e dell’altro elvetico Jeremy Seewer.

Un 2020 problematico per lui, condizionato dai problemi fisici acuiti dall’incessante susseguirsi delle gare. Il poco tempo per il recupero e la necessità di competere ad altissimo livello hanno obbligato il centauro del Bel Paese ad alzare l’asticella e i riscontri spesso non sono stati esaltati, specialmente nelle prove di qualificazione nel corso delle quali Tony era spesso nelle retrovie e quindi costretto a partire non nel miglior modo possibile nelle manche assegnanti i punti. Va considerato poi che il pilota italiano deve fare i conti con una nuova forte generazione di piloti. Non facile per il classe ’85 essere all’altezza di centauri in ascesa e con tanta voglia di arrivare.

La determinazione di Cairoli, in vista del 2021, resta intatta, ma è chiaro che centrare la decima corona sarà impresa assai ardua e le “sole” tre vittorie di quest’anno lo dimostrano ampiamente.

Foto: Valerio Origo