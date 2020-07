Calendario ginnastica artistica 2020, fissate tutte le date in Italia: Serie A e Assoluti tra ottobre e novembre!

La ginnastica artistica è pronta per tornare in scena! Dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia, c’è finalmente una data certa per il rientro in gara: la FGI ha diramato il nuovo calendario nazionale, riuscendo a recuperare tutte le competizioni sospese nel primo semestre a causa dell’emergenza sanitaria. Si ripartirà nel weekend del 17-18 ottobre con la terza tappa della Serie A, il massimo campionato italiano a squadre (maschile e femminile). Non è ancora stata definita una sede per l’evento (originariamente era previsto a Napoli). Il 22 novembre andrà invece in scena la Final Six della Serie A, ovvero la gara in cui verranno assegnati gli scudetti (originariamente era prevista a Milano). In mezzo ci sarà spazio per i Campionati Italiani Assoluti nel fine settimana del 7-8 novembre (verranno assegnati i titoli nei concorsi generali individuali e nelle varie specialità).

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Loading...

Loading...

I ginnasti avranno dunque la possibilità di mettersi in gioco in tre appuntamenti autunnali, saranno tutti in preparazione all’unica manifestazione internazionale di questa tormentata stagione: gli Europei, previsti a Baku (Azerbaijan) dal 9 al 13 dicembre (versione maschile) e dal 17 al 20 dicembre (versione femminile). Al momento non si sa ancora se i palazzetti saranno aperti al pubblico, ci sarà comunque la possibilità di seguire le gare sul canale YouTube della Federginnastica o su DAZN, oltre che in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La FGI ha confermato anche il recupero di tutte le gare amatoriali (settori gold e silver) in autunno, il tutto si concluderà con la “Ginnastica in Festa” prevista a Rimini da venerdì 4 a martedì 8 dicembre.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA 2020:

17-18 ottobre: Serie A, terza tappa

7-8 novembre: Campionati Italiani Assoluti (all-around e specialità)

22 novembre: Serie A, Final Six

9-13 dicembre: Europei maschili

17-20 dicembre: Europei femminili

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Ferraro/FGI