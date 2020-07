Calcio, un caso positivo asintomatico nel Parma: non si tratta di un giocatore

Un nuovo caso di positività al Coronavirus riguarda la Serie A di calcio 2019-2020. E’ nel Parma a essersi registrato il contagio e il club emiliano l’ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale. Il soggetto risultato positivo non è un giocatore, ma un membro della compagine gialloblu. “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”, il testo del comunicato, che ufficializza la quarantena per il contagiato.

Foto: LaPresse