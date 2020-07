Calcio, Serie A: il Toro spaventa l’Inter con Belotti, ma i nerazzurri rimontano e vincono

L’Inter piega il Torino al termine di un match intenso e ricco di occasioni da goal. I nerazzurri hanno visto gli spettri delle ultime uscite materializzarsi nuovamente nel primo tempo, quando si sono ritrovati sotto di una rete. Nel secondo, però, trascinati da Sanchez, Lautaro e Ashley Young, i meneghini sono riusciti a reagire e si sono resi protagonisti di una rimonta che ha permesso loro di vincere 3-1. Con questo successo, oltretutto, i ragazzi di Antonio Conte superano l’Atalanta e raggiungono la Lazio al secondo posto alle spalle di un ormai irraggiungibile Juventus.

Il match inizia nel segno dell’Inter. I nerazzurri dominano i primi quindici minuti, costringendo il Toro a giocare sovente sulla difensiva. Al 16esimo, però, i granata riescono a conquistarsi un corner. Sulla battuta di Verdi, Handanovic commette un errore clamoroso e si fa sfuggire il pallone. La sfera carambola tra i piedi di Belotti che la spedisce in rete regalando il vantaggio agli ospiti. L’Inter prova a reagire, al 32esimo Lautaro ha anche un’occasione veramente ghiotta che, complice un grande Sirigu, non riesce a sfruttare. Nonostante i tentativi dei padroni di casa, tuttavia, il sodalizio del capoluogo piemontese mantiene il risultato fino al fischio dell’arbitro che mette fine al primo tempo.

Nella ripresa, però, la musica cambia totalmente. Al 49esimo un destro secco di Ashley Young su sponda di testa di Lautaro regala il pari all’Inter. Due minuti più tardi arriva anche il vantaggio, con Godin che deve solo ribadire in rete un assist di testa di un Sanchez ben imbeccato, in precedenza, da Young. Il Toro non ci sta e sfiora il 2-2 prima con Verdi al 54esimo e, poi, con Belotti al 59esimo. I nerazzurri approfittano degli errori altrui e al 61esimo trovano il 3-1 con Lautaro su assist nuovamente del Niño Maravilla.

L’incontro diventa sempre più scoppiettante. Belotti prende la traversa al 65esimo. Pochi istanti più tardi, invece, Sirigu nega il 4-1 a Sanchez. L’Inter si riavvicina al goal tra il 70esimo e il 75esimo prima con Candreva e, poi, con Lautaro. Ambedue, però, non trovano la via della rete e ciò permette a un Toro generoso di rimanere in partita e di andare alla ricerca di un insperato pareggio.

All’83esimo i granata rischiano seriamente di riaprirla con un insidioso tiro a giro di Millico che per poco non si insacca alle spalle di Handanovic. Tre minuti più tardi, invece, Sirigu è chiamato all’ennesimo grande intervento su Gagliardini. Negli ultimi dieci minuti, la difesa dei padroni di casa riesce a contenere l’attacco torinese senza troppi patemi e, così, i ragazzi di Antonio Conte tornano finalmente al successo dopo due turni in cui avevano collezionato una sconfitta e un pareggio.

Foto: Lapresse