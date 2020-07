Calcio, Serie A 2020: prosegue la striscia vincente dell’Atalanta, successi importanti di Sampdoria, Fiorentina e Brescia in ottica salvezza

Dopo il sorprendente blitz esterno del Bologna a San Siro contro l’Inter nel match delle ore 17.15, il programma odierno del 30° turno di Serie A è entrato definitivamente nel vivo con lo svolgimento in contemporanea di cinque sfide nella fascia oraria delle 19.30. Da segnalare in primis l’ottava vittoria consecutiva in campionato (decima se si considera anche la Champions) della magica Atalanta di Gian Piero Gasperini, capace di imporsi con il punteggio di 1-0 alla Sardegna Arena sul Cagliari grazie al calcio di rigore trasformato da Luis Muriel al 27′ della prima frazione. Con questo risultato, i bergamaschi blindano la qualificazione in Champions portandosi tra l’altro a -1 dal terzo posto dell’Inter.

Passo avanti fondamentale in ottica salvezza per la Sampdoria, che sconfigge in casa la Spal in un vero e proprio scontro diretto allungando a +7 sulla zona retrocessione. I liguri, alla seconda affermazione di fila dopo il 2-1 esterno a Lecce, rifilano un netto 3-0 agli emiliani con la doppietta di Karol Linetty (12′ e 48′ del primo tempo) ed il gol di Manolo Gabbiadini (45′) e si avvicinano così notevolmente alla permanenza nella massima serie. La Spal resta invece ancorata in fondo alla classifica con un ritardo di otto lunghezze dalla salvezza.

Pareggio potenzialmente determinante per il Genoa, che riesce a rimontare due reti di svantaggio alla Dacia Arena di Udine allungando a +2 sul Lecce terzultimo. L’Udinese conferma la recente ottima prestazione di Roma ma spreca tutto nel finale, portandosi sul 2-0 con Seko Fofana (44′) e Kevin Lasagna (73′) prima di farsi riacciuffare in extremis dalle reti di Goran Pandev (81′) e Andrea Pinamonti (97′), il più lesto sulla ribattuta dopo aver sbagliato il calcio di rigore.

Torna alla vittoria dopo 14 partite di astinenza il Brescia, che sconfigge 2-0 il Verona riaprendo almeno parzialmente i giochi nella rincorsa alla salvezza. I lombardi si sono riscattati dopo il pesantissimo k.o. di San Siro (0-6 con l’Inter), soffrendo nel primo tempo e poi trovando le reti decisive nella ripresa con il difensore classe 2002 Andrea Papetti (52′) e nel recupero con Alfredo Donnarumma (96′). Si complica di conseguenza il sogno Europa League dei veneti, staccati di 4 punti dal Milan a otto giornate dalla fine.

Rialza la testa dopo un periodo molto difficile anche la Fiorentina, protagonista di una bella impresa sul campo di una delle grandi rivelazioni di questa Serie A e ormai molto vicina alla salvezza. Allo stadio Ennio Tardini di Parma, i Viola portano a casa l’intera posta in palio grazie alla doppietta su rigore di Erick Pulgar mentre per gli emiliani non basta nella ripresa la trasformazione dal dischetto di Juraj Kucka per evitare la terza sconfitta di seguito in campionato.

Foto: Lapresse