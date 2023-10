Probabili formazioni Udinese-Genoa: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Siamo nel bel mezzo della settima giornata della Serie A 2023-2024. Oggi, alle ore 15.00, andrà in scena un interessantissimo Udinese-Genoa che andrà in scena alla Dacia Arena del capoluogo friulano. I padroni di casa sono alla caccia di punti importanti per la zona salvezza, mentre i Grifoni vogliono proseguire dopo la vittoria contro la Roma.

La squadra di mister Sottil è ferma a quota 3 punti in piena zona retrocessione ed è reduce dalla pesante sconfitta di Napoli con un 1-4 che potrebbe aver lasciato scorie. Dall’altra parte i rossoblù sono esattamente a metà classifica con 7 punti all’attivo dopo aver centrato due vittorie contro le squadre romane.

L’Udinese deve fare fronte a numerose assenze e l’undici iniziale sarà davvero complicato da comporre per il tecnico bianconero. Dall’altra parte discorso simile anche per mister Alberto Gilardino che nella sfida contro la Roma ha perso per infortunio anche Badelj e Strootman.

PROBABILI FORMAZIONI

Arbitro: Mariani

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Ballottaggio: nessuno

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Davis (20 giorni), Kabasele (30 giorni), Semedo (40 giorni), Masina (40 giorni), Ehizibue (70 giorni), Brenner (90 giorni), Deulofeu (100 giorni), Ebosse (8 mesi),

Diffidati: nessuno

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Martin; Sabelli, Kutlu, Frendrup, Thorsby, Maturro; Gudmundsson, Retegui

Ballottaggio: Martin – Vasquez 60% – 40%, Sabelli – Messias 60% – 40%

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Vogliacco (5 giorni), Badelj (da valutare), Strootman (da valutare), Ekuban (da valutare),

Diffidati: nessuno

