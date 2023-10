A che ora Udinese-Genoa oggi in tv, Serie A calcio: programma 1Â° ottobre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

Udinese-Genoa sarà una delle partite della domenica della settima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena i bianconeri cercano punti dopo un inizio davvero difficoltoso, ma di fronte avranno una squadra esaltatissima dopo la netta vittoria contro la Roma del turno infrasettimanale.

Bianconeri che hanno parecchi dubbi per l’undici titolare. In difesa torna Kabasele a disposizione ma Kristensen ancora favorito per un posto. Più Ebosele e Kamara rispetto a Ferreira e Zemura sugli esterni, mentre Lorenzo Lucca potrebbe scalare in panchina in luogo di Success.

Genoa che invece potrebbe pensare nuovamente al 3-5-1-1 con cui ha sorpreso la Roma. Confermatissimi in avanti Retegui con Gudumdsson a supporto, sull’esterno sinistro può tornare Aaron Martin dopo la squalifica patita con il Lecce. Con gli infortuni di Badelj e Strootman, posto per Kutlu in mezzo al campo.

Il match tra Udinese e Genoa, che inizierà alle 15.00 alla Dacia Arena, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per chi ha a disposizione l’abbonamento sia della piattaforma streaming che di Sky Sport, il match sarà visibile su Sky Zona Dazn, canale 214.

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 1 ottobre

Ore 15.00 Udinese-Genoa – diretta su DAZN

Foto: LaPresse