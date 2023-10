Serie A, il Bologna strapazza l’Empoli, l’Udinese raggiunge il Genoa all’ultimo respiro

BOLOGNA-EMPOLI

Torna al successo il Bologna dopo tre pareggi consecutivi. La squadra di Thiago Motta surclassa l’Empoli fra le mura amiche trascinata da Orsolini, che torna ai suoi livelli dopo un inizio di stagione difficile: netto 3-0 ai toscani, che non danno continuità al successo con la Salernitana rimanendo nelle posizioni di coda della classifica.

I rossoblù ci mettono ventuno minuti a passare: passaggio illuminante di Zirkzee per Orsolini che salta Walukiewicz con un sombrero e batte Berisha. L’Empoli sciupa un paio di occasioni e arriva il raddoppio con la conclusione dal cuore dell’area dell’esterno azzurro al 67′; la tripletta arriva invece al 93′, dopo aver chiuso una bella triangolazione con El Azzouzi.

UDINESE-GENOA

L’Udinese si salva all’ultimo, ma il gioco continua a latitare. 2-2 contro il Genoa, che ha accarezzato un meritato successo fino ai minuti di recupero, quando un’autorete dell’appena entrato Matturro ha distrutto i piani della squadra di Gilardino. I bianconeri tornano a fare punti dopo i due ko con Fiorentina e Napoli, ma la posizione di Sottil appare quantomeno traballante.

L’avvio della partita è nel segno di Albert Gudmundsson: l’islandese ci mette 14 minuti a bucare Silvestri, protagonista in negativo sbagliando il lancio raccolto da Frendrup che mette il compagno avanti alla porta. Alla prima azione però l’Udinese torna sul pari con il primo gol stagionale di Lorenzo Lucca, che raccoglie una respinta corta di Haps per battere Martinez.

Dopo un gol annullato, Gudmundsson sale nuovamente in cattedra al 41′ e batte di nuovo Silvestri con la deviazione di Kristensen; il Genoa controlla, ma poi arriva l’autorete di Matturro con una sfortunata deviazione di testa. Nel finale c’è anche il rosso per Lovric, in ritardo su Messias.

Foto: LaPresse