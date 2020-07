Calcio, paura per Luis Muriel: ricoverato per un trauma cranico in seguito a una caduta

Preoccupazione in casa Atalanta per le condizioni di Luis Muriel. Il capocannoniere della Dea, con 17 reti all’attivo in stagione, ha infatti subito un trauma cranico dopo essere caduto in maniera accidentale ed è ora ricoverato in una clinica di Bergamo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma pare che l’attaccante colombiano sia scivolato e abbia così rimediato il trauma cranico con ferita lacero-contusa. Muriel è stato portato immediatamente in una clinica locale in modo da tenere monitorata la situazione. La prima tac effettuata ha fortunatamente dato esito negativo, ma ora sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Ne consegue che il sudamericano non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida di stasera contro il Brescia (ore 21.45).

Foto: LaPresse