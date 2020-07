Calcio, Liga 2020: vittoria del Valencia sul Valladolid, pari tra Celta Vigo ed Atletico Madrid

Il campionato della Liga spagnola di calcio vede scattare la 35ma giornata. Nei due match odierni si registrano la vittoria del Valencia per 2-1 contro il Valladolid ed il pareggio per 1-1 tra Celta Vigo ed Atletico Madrid. I Colchoneros restano terzi ma potrebbero essere agganciati dal Siviglia, mentre il Valencia continua a sperare nell’Europa League. Il Valladolid rinvia l’aritmetica salvezza, il Celta conquista un punto di platino verso lo stesso obiettivo.

Nel primo dei due match odierni, quello delle ore 19.30, il Valencia batte per 2-1 il Valladolid: padroni di casa in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie a Gomez, ma in avvio di ripresa, al minuto 47, gli ospiti pareggiano con Garcia. Nel finale Lee Kangin al minuto 89 decide la sfida col gol del 2-1.

Il secondo match, giocato alle ore 22.00, invece vede il pari per 1-1 tra Celta Vigo ed Atletico Madrid. Per i Colchoneros la partita si mette subito bene, col gol di Morata dopo appena 52″ di gioco. Colpiti a freddo, i padroni di casa faticano a carburare ma resistono nella prima frazione e centrano poi il pareggio in avvio di ripresa, al 49′ con Beltran.

