Brescia-Verona, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Per la trentesima giornata di Serie A, domenica alle 19.30, allo stadio Rigamonti si affrontano Brescia e Verona. Un match che risulta essere molto importanti per gli scaligeri, che sono quelli ad avere probabilmente ancora un obiettivo in questo campionato. Il Verona è in piena lotta per una qualificazione all’Europa League; mentre per il Brescia ormai le speranze di salvezza sono davvero poche e proprio la sfida di questo fine settimana è un’ultima spiaggia.

Il Verona è reduce da una bellissima vittoria per 3-2 nello scontro diretto contro il Parma, con gli scaligeri che hanno dato l’ennesima grande prova nel loro fantastico campionato. Dall’altra parte il Brescia, invece, deve riscattare la disastrosa sconfitta per 6-0 a San Siro contro l’Inter.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Brescia-Verona, match valido per la 30^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (numero 255) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

BRESCIA-VERONA: PROBABILI FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Papetti, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni,Verre; Stepinski

BRESCIA-VERONA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 5 LUGLIO:

19.30 Brescia-Verona

BRESCIA-VERONA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport (numero 255)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse