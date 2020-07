Sampdoria-Spal , Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni.

Domenica sera torna in campo la Serie A per la trentesima giornata di campionato. Da Genova tutto è pronto per Sampdoria-Spal. Sarà un incontro particolare quello di questo week-end dove entrambe le squadre cercheranno disperatamente un modo per salvarsi dalla retrocessione. I padroni di casa approdano allo stadio Ferraris dopo l’ottima prestazione di Lecce e sono pronti a raccogliere altri tre punti. Vista al situazione in classifica, gli avversari non hanno nulla da perdere ed il pareggio contro il Milan potrebbe motivare la formazione di Luigi Di Biagio. Non sembra una partita scontata quella di domenica, una manifestazione tutta da vivere

Di seguito vi proponiamo il programma tv della partita che si svolgerà domenica 5 luglio a partire dalle 19.30. La Sampdoria sembra orientata su un 4-4-2, mentre il 4-3-1-2 dovrebbe essere lo schema scelto dalla Spal per sfidare l’équipe ligure. L’incontro è trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

SAMPDORIA-SPAL: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

Domenica 5 luglio

Ore 19.30 Sampdoria–Spal

Diretta su DAZN e DAZN1 (209)

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella.

Spal (4-3-1-2): Berisha, Cionek, Vicari, Bonifazi, Zukanovic, Missiroli, Valdifiori, Castro, Valoti, Petagna, Floccari.

Foto: LaPresse