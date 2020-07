Biathlon, terzo raduno estivo per Dorothea Wierer e compagni. Si torna in Val Martello

Si riparte per un nuovo blocco di lavoro. Ecco il terzo raduno stagionale per la squadra “A” di biathlon che, dopo gli appuntamenti delle scorse settimane tra Val Martello e Anterselva, torna nuovamente in Alto Adige, nella prima destinazione, da oggi, lunedì 6 luglio, a sabato 11 luglio. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato dieci atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Irene Lardschneider, alla presenza dei tecnici Andreas Zingerle, Klaus Hollrigl, Andrea Zattoni e Nicola Pozzi. Il raduno di questa settimana è il terzo dei sei programmati nel periodo estivo dallo staff, prima dell’inizio verso e proprio della stagione della neve previsto dalla fine di settembre.

Ad Anterselva sono invece presenti questa settimana i ragazzi delle squadre juniores/giovani con Michele Molinari, David Zingerle, Iacopo Leonesio, Stefano Canavese, Elia Zeni, Marco Barale, Nicolò Betemps, Daniele Fauner, Beatrice Trabucchi, Gaia Brunetto, Sara Scattolo e Ilaria Scattolo, Hannah Auchentaller, Linda Zingerle e Rebecca Passler, con gli allenatori Mirco Romanin, Fabio Cianciana, Edoardo Mezzaro, Daniele Piller Roner, Samantha Plafoni, Aline Noro e Pietro Dutto.

Foto: Angiolini