Berrettini-Tsitsipas, UTS 2020: programma, orario, tv, streaming

Prosegue il tennis in Francia, con l’Ultimate Tennis Showdown 2020, manifestazione a tappe voluta fortemente da Patrick Mouratoglou: si giocherà infatti sui campi della sua Accademia situati ad Antipolis, vicino Nizza. Sabato si aprirà la quarta tappa, col programma che prevede la settima giornata del round robin.

La quinta ed ultima gara di giornata, alle ore 22.15, opporrà il greco Stefanos Tsitsipas all’azzurro Matteo Berrettini. La sfida sarà trasmessa in streaming in abbonamento su utslive.tv, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN.

La superficie sulla quale si gioca è il veloce. La competizione prevede 48 match in totale in 5 fine settimana, con cinque match al giorno per i primi nove giorni e tre nell’ultimo, mentre gli incontri si disputeranno rigorosamente a porte chiuse. Nelle prime nove giornate di sfide si giocherà il round robin, mentre il 12 luglio si disputeranno le semifinali (1° vs 4° e 2° vs 3°), e la finalissima. Ogni match sarà diviso in 4 quarti di 10 minuti ciascuna per una durata di 40 minuti.

CLASSIFICA UTS 2020 DOPO LA SESTA GIORNATA

When your ranking is 𝙉𝙎𝙔𝙉𝘾 with your ambitions 😎@StefTsitsipas leads the way through Day 6 while @ThiemDomi climbs into the top 4 for the first time… What's your dream #UTShowdown Final Four? 👇 pic.twitter.com/YcXwiqVYb4 — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 28, 2020

PROGRAMMA TSITSIPAS-BERRETTINI

Sabato 4 luglio, ore 22.15

Stefanos Tsitsipas (Grecia)-Matteo Berrettini (Italia)

Diretta streaming su utslive.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse