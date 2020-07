Berrettini-Gasquet semifinale UTS 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Prosegue il tennis in Francia, con l’Ultimate Tennis Showdown 2020, manifestazione a tappe voluta fortemente da Patrick Mouratoglou: si sta giocando infatti sui campi della sua Accademia situati ad Antipolis, vicino Nizza. Domani, domenica 12 luglio, si giocheranno le semifinali e la finale. Il primo match, quello delle ore 17.15, vedrà sfidarsi l’italiano Matteo Berrettini ed il transalpino Richard Gasquet.

L’accademia di Mouratoglou ha sia campi in terra che veloci, ma la superficie sulla quale si gioca è il veloce. La competizione prevede domani che si disputino le semifinali (1° vs 4° e 2° vs 3°), e la finalissima. Ogni match sarà diviso in 4 quarti di 10 minuti ciascuna per una durata di 40 minuti.

Eurosport trasmetterà domani, domenica 12 luglio, l’UTS in diretta alle ore 17.15 su Eurosport 1. Il match tra Berrettini e Gasquet sarà visibile in streaming anche su Eurosport Player. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. La copertura di tutti gli incontri sarà in streaming anche sul sito della manifestazione (clicca qui per aprire il sito) e serve un abbonamento.

PROGRAMMA BERRETTINI-GASQUET

Domenica 12 luglio, ore 17.15

Matteo Berrettini (Italia)-Richard Gasquet (Francia)

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse