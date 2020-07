Berrettini-Bautista Agut oggi, Bett1Aces 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Oggi, 14 luglio, Matteo Berrettini farà il suo esordio al Bett1Aces in corso di svolgimento a Berlino contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut a partire dalle ore 12.00. Il tennista romano, direttamente qualificato alla semifinale della manifestazione, dovrà vedersela contro il numero 12 del ranking Atp.

Si tratta della terza sfida in meno di una settimana tra i due che si sono incrociati in due occasioni al Thiem’7, in entrambe le circostanze il romano ha avuto la meglio. Questa volta si giocherà sull’erba, proprio per questo l’azzurro dovrebbe partire favorito. Il numero 8 del mondo è sembrato in grande forma e questa sarà l’occasione anche per testare le condizioni di salute delle sue caviglie con il terzo cambio di superficie in pochi giorni. Berrettini arriva al Bett1Aces dopo la sfavillante vittoria all’Ultimate Tennis Showdown e cercherà di imporsi anche in questo mini torneo d’esibizione.

Di seguito il programma completo della sfida tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut. Il match sarà trasmesso, a partire dalle ore 16.00, in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player (Eurosport è visibile anche su DAZN). OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BETT1ACES, SINNER-THIEM: PROGRAMMA, DIRETTA TV E STREAMING

MARTEDì 14 LUGLIO

Ore 12.00

Berrettini-Bautista Agut

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

