Atletica, Meeting Savona 2020: chi parteciperà? Tortu sfida Jacobs! Presenti Re, Bogliolo, Iapichino

Giovedì 16 luglio andrà in scena il Meeting di Savona 2020, secondo grande appuntamento dell’atletica leggera italiana dopo il Meeting di Rieti disputato una decina di giorni fa. Si preannuncia grandissimo spettacolo nella località ligure perché vedremo all’opera tantissimi big azzurri, desiderosi di mettersi in mostra dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia. Il nome grosso è quello di Filippo Tortu, che cercherà di migliorarsi dopo il poco soddisfacente 10.28 corso a Rieti. Il primatista nazionale dei 100 metri sarà impegnato nel testa a testa con Marcell Jacobs, il quale ha debuttato con 10.21 nel weekend a Rieti.

Il duello tra Elena Vallortigara e Alessia Trost nel salto in alto si preannuncia interessante, ma attenzione anche a Erika Furlani dopo 1.94 di sabato. Davide Re è pronto per il debutto stagionale sui 400 metri, il primatista italiano del giro di pista ha già affermato che vuole timbrare un 45.40 dopo aver esordito nella velocità (ci saranno anche Vladimir Aceti ed Edoardo Scotti). Da seguire con grande interesse anche Luminosa Bogliolo sui 110 ostacoli, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Mariabenedicta Chigbolu sui 400 metri, Larissa Iapichino nel salto in lungo.

Loading...

Loading...

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e tutti i partecipanti al Meeting di Savona 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MEETING SAVONA 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 16 LUGLIO:

17.30-19.20 Meeting Savona 2020

MEETING SAVONA 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MEETING SAVONA 2020: I PARTECIPANTI CONFERMATI

Tantissimi big: Filippo Tortu, Marcell Jacobs, Davide Re, Elena Vallortigara, Alessia Trost, Larissa Iapichino, Luminosa Bogliolo, Leonardo Fabbri.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse