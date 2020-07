Basket, Shavon Shields è ufficialmente un giocatore dell’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano annuncia, tramite il suo sito ufficiale, di aver raggiunto un accordo di due anni con Shavon Shields, ala statunitense proveniente dal Kirolbet Baskonia. Il giocatore, che di recente ha vinto la Liga ACB con l’ex Tau, in passato ha già giocato anche in Italia. Più precisamente, ha militato, nel Belpaese, tra le file di Trento, sodalizio con il quale ha raggiunto la finale scudetto nel 2018, persa proprio contro i meneghini. Durante la sua esperienza italiana, oltretutto, Shields si è messo in mostra come un ottimo marcatore, capace di segnare 14,3 punti a partita nel 2017/2018.

La firma di Shields va così ad aggiungersi a quelle di Datome, Delaney, Hines, Moretti e Punter. I meneghini, quest’estate, hanno deciso di cambiare faccia. La squadra sta venendo praticamente rivoluzionata da cima a fondo, nella speranza di dare a coach Ettore Messina un gruppo capace di seguire alla perfezione i suoi dettami e di essere, inoltre, competitivo su due fronti: campionato ed Eurolega.

Credit: Ciamillo