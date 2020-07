Basket: NBA e rinunce, tutti i giocatori che non saranno nella bolla di Orlando in questa estate 2020

Neanche è ripartita la NBA che già si fa la conta di coloro che, nella bolla di Orlando, non ci vogliono entrare. Sono varie, e anche importanti, le rinunce al proseguimento della stagione interrotta per la pandemia di coronavirus, L’allarme, peraltro, negli Stati Uniti è tutt’altro che scemato, e ancor meno in Florida, dove il Covid-19 sta facendo particolari danni.

Andiamo a vedere quali sono i giocatori (e non solo) che non saranno all’interno della grande zona organizzata dalla NBA per permettere di giocare le partite di preparazione (tre per franchigia autorizzata) e poi, dal 30 luglio, il finale di regular season e i playoff.

Davis Bertans, ala lettone dei Washington Wizards, è stato il primo a chiamarsi fuori già il 22 giugno, ed è stato raggiunto non più tardi di due giorni fa dalla stella della franchigia Bradley Beal, che è attualmente alle prese con un infortunio a una spalla.

Sempre il 22 giugno, anche Trevor Ariza, attualmente uomo d’esperienza dei Portland Trail Blazers, si è autoescluso per una seria motivazione: la custodia del figlio, che gli è stata concessa per 30 giorni durante la quarantena delle squadre e che ha preferito rispetto all’ingresso nella bolla.

In molti avevano cercato DeMarcus Cousins, che nelle ultime annate ha avuto più infortuni che altro, ma il 23 giugno lo stesso centro ha confermato che non avrebbe preso parte alla ripresa, per concentrarsi sul pieno recupero. Lo stesso giorno Avery Bradley, dei Los Angeles Lakers, ha scelto di restare fuori da Orlando.

I Dallas Mavericks hanno invece perso Willie Cauley-Stein il 25 giugno: per il centro ha particolarmente pesato il prossimo arrivo di un figlio, che dovrebbe nascere nel mese di luglio. Si tratta dell’unico giocatore della franchigia a non disputare le partite del ritorno.

I grossi problemi ci sono però per i Brooklyn Nets, che nel giro di dieci giorni hanno perso quattro uomini, e tutti di notevole importanza: Wilson Chandler, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie e Taurean Prince. Di questi, solo Chandler non è risultato positivo al coronavirus. In campo non ci tornerà nemmeno Thabo Sefolosha: lo svizzero che partì da Biella ed è ora agli Houston Rockets ha deciso di rimanere fuori.

