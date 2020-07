Basket, mercato Serie A 2020-2021: Giordano Bortolani in prestito a Brescia, per Venezia c’è Lorenzo D’Ercole

Continua a muoversi il mercato di Serie A in queste ore, con nuovi accordi che prendono forma nelle parti alte della scala dei rapporti di forza del massimo campionato italiano, ancora incerto su diversi aspetti per molteplici cause.

Brescia (che dovrebbe cambiare la propria denominazione da Leonessa a Pallacanestro, pur mantenendo lo sponsor Germani nonostante il cambio di proprietà) ha definito l’approdo in prestito annuale dall’Olimpia Milano di Giordano Bortolani, uno dei nomi più gettonati per il futuro del basket azzurro. Il giocatore, cresciuto a Legnano e poi Biella, nell’ultima stagione ha guadagnato la convocazione in Nazionale e ha assunto il ruolo di italiano tra i più significativi della Serie A2, Di lui dice Vincenzo Esposito: “La cosa che più mi intriga del ragazzo è il grosso margine di miglioramento che ha davanti: ha un grandissimo potenziale e del talento a disposizione su cui mi piacerà lavorare. Un’altra cosa che mi ha colpito del ragazzo è che il suo gioco non si basa soltanto sul fisico, ma ha capacità realizzative anche al di fuori dalle giocate standard. Inoltre, ha quel pizzico di sfacciataggine che, incanalato nella strada giusta, può permettergli di fare strada“. E a parlare, non dimentichiamolo, è un uomo che ha fatto la storia del basket italiano, un uomo che ha giocato anche una bella stagione in NBA con i Toronto Raptors.

Loading...

Loading...

La Reyer Venezia, invece, ha ufficializzato l’acquisto, da tempo anticipato, di Lorenzo D’Ercole, che va a ricoprire lo spot di play lasciato vacante da Ariel Filloy. Il pistoiese arriva dalla sua città, che ha dovuto chiedere l’autoretrocessione in Serie A2 a causa di difficoltà finanziarie; per lui un percorso ricco di soddisfazioni con Virtus Roma, Dinamo Sassari e Avellino come capitoli più importanti di una carriera che ora torna a vivere palcoscenici importanti, come quell’EuroCup da lui già giocata in più occasioni a Roma (ma ha anche avuto modo di affrontare l’Eurolega in terra sarda). Il suo contributo sarà quello della capacità di dare ordine, in determinati momenti, al quintetto in campo.

Altre offerte riguardano Pesaro, che avrebbe messo nel mirino Simone Fontecchio e Filippo Baldi Rossi, mentre a Brindisi sarebbero in crescita le quotazioni di Mattia Udom. Tra i lunghi di Varese, sfumata l’opportunità Ryan Luther che ha detto due volte di no per andare in Turchia, ci sarebbe la chance Ebuka Izundu, visto a Siviglia quest’anno, mentre a Reggio Emilia sembra sempre più vicino Matteo Tambone, in uscita proprio dal club lombardo, e alla Fortitudo Bologna si aspetta una reale risposta di Todd Whiters.

Credit: Ciamillo