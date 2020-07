Basket: Dyshawn Pierre da Sassari al Fenerbahce, che si è scatenato sul mercato

Dopo tre stagioni alla Dinamo Sassari, il palcoscenico che va a prendersi Dyshawn Pierre è quello più ambito nel panorama continentale: l’Eurolega. Il canadese, che ha fatto sognare il Banco di Sardegna trascinandolo ad una finale scudetto e ad una FIBA Europe Cup vinta, si trasferisce infatti al Fenerbahce.

Continua la ricostruzione del club turco, andato incontro all’uscita di scena di Zeljko Obradovic in panchina e di tanti suoi uomini simbolo in campo, tra i quali spicca Gigi Datome, finito all’Olimpia Milano. Il nuovo corso di Igor Kokoskov, però, sta dando oggi un numero interessante di frutti, perché oltre a Pierre sono forti gli interessi per Lorenzo Brown (che però ha una preferenza per la NBA, e per questo motivo aspetta prima di lasciarsi convincere) e per Edgaras Ulanovas, negli ultimi anni colonna dello Zalgiris Kaunas.

Tra gli uomini che resteranno in giallonero ci sono Leo Westermann, Nando De Colo (per un brevissimo arco di tempo sogno proibito della Virtus Bologna) e Jan Vesely. Sempre in Turchia, ma all’Anadolu Efes, è ufficiale la firma di Chris Singleton: per lui c’è il rinnovo fino al 2022.

Credit: Ciamillo