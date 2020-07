Basket, Arturas Gudaitis saluta l’Olimpia Milano: il lituano approda allo Zenit San Pietroburgo

Si è ufficialmente conclusa la storia tra Arturas Gudaitis e l’Olimpia Milano. Il lituano, dopo tre anni nel capoluogo lombardo, si trasferirà infatti in Russia per giocare con la maglia dello Zenit San Pietroburgo: contratto biennale per il centro classe 1993.

Questo è il comunicato con il quale la società sponsorizzata Armani ha congedato Gudaitis: “La Pallacanestro Olimpia Milano e Arturas Gudaitis hanno rescisso consensualmente il contratto in corso. L’Olimpia desidera ringraziare Gudaitis per i tre anni trascorsi a Milano e gli augura tutto il meglio per il suo futuro”.

Gudaitis, che nella scorsa stagione di Eurolega ha realizzato 7.3 punti di media a partita e catturato 4.4 rimbalzi, ha salutato la sua ormai ex squadra con un post su Instagram, che riportiamo qui sotto.

Credit: Ciamillo