Baseball, Serie A1 2020: vincono ancora Bologna, Parma e San Marino

Prosegue senza sosta la Serie A1 di baseball 2020, con altre quattro partite disputate nella tarda serata, che ha visto San Marino vincere per ben due volte contro Macerata e dilagando sin dall’inizio, grazie al triplo di Federico Celli, valido per il 2-0, mentre Giovanni Garbella e Avagnina hanno portato il tabellone sul 4-0.

Sul monte Gianny Franchiolla è apparso in grande difficoltà, ha sbagliato molto e fatto guadagnare basi alla formazione sammarinese, ritrovandosi sotto 6-0, mentre a basi piene i marchigiani hanno messo a segno solamente un punto su sacrificio di Jesus Carrera. Macerata è poi tornata a colpire nella sesta frazione, con il match chiuso dalle battute di Mattia Reginato e Giovanni Garbella, per il definitivo 8-2.

Facile il successo anche in gara-3, ritrovandosi sul 10-0 dopo appena tre inning, totalizzando altrettante valide, mentre l’allungo definitivo è arrivato nel quarto parziale, con altri cinque punti messi sul tabellino, nel 16-0 finale. Da segnalare la prestazione in battuta di Giovanni Garbella, autore di un doppio e un triplo.

Tre su tre anche per la Fortitudo Bologna, che contro Godo ha sbloccato la situazione grazie alla corsa di Niccolò Loardi. Alex Bassani dal monte si è confermato la vera arma in più dei campioni d’Europa, mentre ancora Loardi ha siglato il 2-0, approfittando di una battuta molto alta di Alex Russo. Godo ha dunque cambiato lanciatore, affidandosi a Mirco Pizzolini, che in un solo attacco ha concesso cinque corse ai felsinei, per il 7-0 finale.

Tutto molto facile per Parma, dopo lo spavento della seconda gara contro Collecchio, che si è portata in vantaggio a seguito del singolo di Benetti, mentre le valide di Aldo Koutsoyanopulos e Alex Viloria hanno prodotto un big inning da 4 punti. Altre due corse sono arrivate dalle valide di Alessandro Deotto e Ricardo Paolini per il 6-1, mentre nel quinto inning gli emiliani si sono resi protagonisti di una prova incredibile, totalizzando altre dieci run e nove valide, fino al 16-0.

I risultati di giornata:

San Marino-Macerata 8-2

San Martino-Macerata 16-0

Parma-Collecchio 16-1

Bologna-Godo 7-0

La classifica aggiornata:

San Marino 1.000

Bologna 1.000

Parma 1.000

Godo 0

Collecchio 0

Macerata 0

Foto: FIBS