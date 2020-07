Baseball, Serie A1 2020: inizia la stagione, successi per Parma, Bologna e San Marino

La stagione della Serie A di baseball 2020 è partita ufficialmente quest’oggi, con le prime tre sfide di un campionato che è ripreso da dove si era interrotto, ovvero da una Unipolsai Bologna dominante, questa volta contro Godo. Al Falchi a partire meglio sono stati però gli ospiti, con il singolo di Mattia Bucchi e la corsa di Digno Evangelista che portano il tabellone sul 2-0 nella prima parte dell’inning iniziale, permettendo ai felsinei di accorciare con la run di Niccolò Loardi sulla valida di Eladio Russo, pareggiando con il singolo di Julian Dreni.

Sempre nel secondo parziale i campioni d’Europa poi prendono il largo, realizzando altri quattro punti, dopo i singoli di Cesare Astorri e Alessandro Vaglio, portando a casa proprio Loardi, per il 6-2. Bologna poi mette a segno altre due corse nel terzo parziale, grazie al singolo di Russo, ma nel sesto inning Godo riesce ad accorciare sull’8-4. L’azione decisiva arriva dunque nella sesta frazione, con ben quattro punti guadagnati da Bologna, portando il tabellone sul conclusivo 12-4.

Sfida invece subito in discesa per San Marino, che già dopo la prima frazione si ritrova sul 3-0 contro la Hotsand Macerata, a seguito dell’homerun di Mattia Reginato, allungando poi sul 7-0 con il doppio di Lorenzo Avangina, che permette a Federico Celli di completare la corsa. Nel quarto inning Giovanni Garbella converte il singolo di Simone Albanese, per l’8-0, mentre sono di Eduardo Morredo e Riccardo Serrani le prime marcature dei marchigiani, nel definitivo 8-2.

Buona la prima anche per Parma, che ci mette due inning per sbloccarsi contro Collecchio, passando a condurre 2-0, grazie al fuoricampo di Sebastiano Poma, prima del punto messo a segno da Riccardo Battioni, che tiene in gioco i biancoblu. La formazione ducale poi dilaga nel terzo parziale, mettendo a segno ben cinque corse, grazie ad un altro homerun, questa volta di Alessandro Deotto, portandosi sull’11-1 dopo il fuoricampo di Tommaso Giarola nel quarto inning. Yomel Rivera e Gabriele Casalini quindi svolgono un discreto lavoro dal monte, concedendo tre corse, facendo terminare il match sul punteggio di 11-4.

I risultati di oggi:

Bologna-Godo 12-4

Parma-Collecchio 11-4

San Marino-Macerata 8-2

Foto: K71 Nadoc / FIBS