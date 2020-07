Baseball, Calendario Serie A1 2020: date, programma, orari, tv, streaming

Cambia ancora il calendario della Serie A1 2020 di baseball, ulteriormente sconvolto dalla rinuncia del Nettuno 2, che non sarà sostituito da alcun’altra squadra come in un primo momento pareva possibile. Massima serie, dunque, a 6 formazioni.

E dire che il campionato era previsto con un numero di compagini pari a 10, prima della pandemia di coronavirus che lo ha rinviato nel suo via: le rinunce, però, sono arrivate in fretta, per vari motivi. Il via l’ha dato Redipuglia, poi è stata la volta di Torino, quindi del Nettuno City e infine del Nettuno 2. Sarà un’annata strana, con sei squadre al via e una formula di nuovo cambiata, che questa volta prevede un girone di andata e ritorno per un totale di dieci giornate, al termine delle quali sono abolite le semifinali e ci saranno direttamente le Italian Baseball Series (cioè la finale scudetto), al meglio delle sette gare. Non ci saranno Coppe europee, dunque tutta la concentrazione dei club andrà all’A1.

Di seguito il nuovo calendario completo del campionato italiano di Serie A1 di baseball 2020, per quanto riguarda la regular season. Ci sarà un servizio streaming, con varie trasmissioni di partite in diretta, di fibstv.com.

SERIE A1 BASEBALL 2020: IL CALENDARIO COMPLETO

1a giornata

Gara1 (8 luglio 2020, ore 21:00): Bologna-Godo, San Marino-Macerata, Parma-Collecchio

Gara2 (11 luglio 2020, ore 15:30): Godo-Bologna (10 luglio, 21:00), Macerata-San Marino, Collecchio-Parma

Gara3 (11 luglio 2020, ore 20:30): Bologna-Godo, Macerata-San Marino, Collecchio-Parma

2a giornata

Gara1 (15 luglio 2020, ore 21:00): San Marino-Parma, Collecchio-Godo, Bologna-Macerata

Gara2 (18 luglio 2020, ore 15:30): Parma-San Marino (16:00), Godo-Collecchio, Macerata-Bologna

Gara3 (18 luglio 2020, ore 20:30): Parma-San Marino (21:00), Godo-Collecchio, Macerata-Bologna

3a giornata

Gara1 (22 luglio 2020, ore 21:00): Parma-Bologna, Collecchio-San Marino, Godo-Macerata

Gara2 (25 luglio 2020, ore 15:30): Bologna-Parma (15:00), San Marino-Collecchio (15:00), Macerata-Godo

Gara3 (25 luglio 2020, ore 20:30): Bologna-Parma (20:00), San Marino-Collecchio (19:30), Macerata-Godo

4a giornata

Gara1 (29 luglio 2020, ore 21:00): Bologna-Collecchio, Godo-San Marino, Macerata-Parma

Gara2 (1 agosto 2020, ore 15:30): Collecchio-Bologna, San Marino-Godo (15:00), Parma-Macerata (16:00)

Gara3 (1 agosto 2020, ore 20:30): Collecchio-Bologna, San Marino-Godo (19:30), Parma-Macerata (21:00)

5a giornata

Gara1 (5 agosto 2020, ore 21:00): San Marino-Bologna, Parma-Godo, Collecchio-Macerata

Gara2 (8 agosto 2020, ore 15:30): Bologna-San Marino (15:00), Godo-Parma, Macerata-Collecchio

Gara3 (8 agosto 2020, ore 20:30): Bologna-San Marino (20:00), Godo-Parma, Macerata-Collecchio

6a giornata

Gara1 (12 agosto 2020, ore 21:00): Godo-Bologna, San Marino-Macerata, Collecchio-Parma

Gara2 (15 agosto 2020, ore 15:30): Bologna-Godo (14 agosto, 20:30), Macerata-San Marino, Parma-Collecchio

Gara3 (15 agosto 2020, ore 20:30): Godo-Bologna, Macerata-San Marino, Parma-Collecchio

7a giornata

Gara1 (19 agosto 2020, ore 21:00): Parma-San Marino, Godo-Collecchio, Macerata-Bologna

Gara2 (22 agosto 2020, ore 15:30): San Marino-Parma (15:00), Collecchio-Godo, Bologna-Macerata (15:00)

Gara3 (22 agosto 2020, ore 20:30): San Marino-Parma (19:30), Collecchio-Godo, Bologna-Macerata (20:00)

8a giornata

Gara1 (26 agosto 2020, ore 21:00): Bologna-Parma, San Marino-Collecchio, Macerata-Godo

Gara2 (29 agosto 2020, ore 15:30): Parma-Bologna (16:00), Collecchio-San Marino, Godo-Macerata

Gara3 (29 agosto 2020, ore 20:30): Parma-Bologna (21:00), Collecchio-San Marino, Godo-Macerata

9a giornata

Gara1 (2 settembre 2020, ore 21:00): Collecchio-Bologna, San Marino-Godo, Parma-Macerata

Gara2 (5 settembre 2020, ore 15:30): Bologna-Collecchio (15:00), Godo-San Marino, Macerata-Parma

Gara3 (5 settembre 2020, ore 20:30): Bologna-Collecchio (20:00), Godo-San Marino, Macerata-Parma

10a giornata

Gara1 (9 settembre 2020, ore 21:00): Bologna-San Marino, Godo-Parma, Macerata-Collecchio

Gara2 (12 settembre 2020, ore 15:30): San Marino-Bologna (15:00), Parma-Godo (16:00), Collecchio-Macerata

Gara3 (12 settembre 2020, ore 20:30): San Marino-Bologna (19:30), Parma-Godo (21:00), Collecchio-Macerata

ITALIAN BASEBALL SERIES – FINALE SCUDETTO

Dal 17 al 27 settembre

Foto: FIBS / K73 NADOC